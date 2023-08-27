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Сегодня, 18:22

Тарханов не считает переход Карраскаля в «Динамо» потерей для ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мыслями о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

— Является ли потерей для ЦСКА трансфер Карраскаля в «Динамо»?

— Они сейчас других купят. Какая разница? Я думаю, что это не такая потеря. Он хороший футболист, поэтому его подписал «Динамо». Видимо, какие-то отношения не сложились, — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

— То есть Карраскаля нельзя назвать системообразующим игроком?

— Да, они же без него играют.

— Суммарные 7 миллионов евро — это достойная компенсация для ЦСКА?

— Конечно. О деньгах не люблю говорить, это не моя профессия. Продали за хорошую сумму, значит это хорошо для ЦСКА.

— ЦСКА было выгоднее сейчас продать Карраскаля, чем оставлять его в команде?

— Ну, конечно. Если игрок проблемный, то смысл оставлять.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-ne-schitaet-ukhod-karraskalya-v-dinamo-poterey-dlya-tsska
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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