Тарханов: «Спартак» в меньшей степени может составить конкуренцию «Зениту»

Сегодня, 19:13
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче между красно-синими и «Зенитом» в 7-м туре РПЛ (1:1).
«В этом году многие команды могут доставить проблемы «Зениту». Ничья с ЦСКА и поражение в игре с «Динамо» — это уже потеря очков на старте чемпионата», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.
Также он ответил на вопрос, может ли «Спартак» в своем сегодняшнем состоянии навязать борьбу петербургскому клубу.
«Сложно сказать. «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» могут составить конкуренцию, но «Спартак» в меньшей степени», — добавил он.
По итогам 7 туров «Зенит» с 14 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет на 7-й строчке, набрав 11 очков. «Спартак» расположился на 9-й позиции (10).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -