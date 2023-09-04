Тарханов: «Спартак» в меньшей степени может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче между красно-синими и «Зенитом» в 7-м туре РПЛ (1:1).

«В этом году многие команды могут доставить проблемы «Зениту». Ничья с ЦСКА и поражение в игре с «Динамо» — это уже потеря очков на старте чемпионата», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он ответил на вопрос, может ли «Спартак» в своем сегодняшнем состоянии навязать борьбу петербургскому клубу.

«Сложно сказать. «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» могут составить конкуренцию, но «Спартак» в меньшей степени», — добавил он.

По итогам 7 туров «Зенит» с 14 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет на 7-й строчке, набрав 11 очков. «Спартак» расположился на 9-й позиции (10).