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27 марта, 14:25

Тарханов — о матче между «Крыльями Советов» и «Зенитом»: «Самарцы могут не уступить»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мыслями в преддверии матча 22-го тура РПЛ между самарцами и «Зенитом».

«Крылья Советов» не очень хорошо начали весеннюю часть сезона. Конечно, «Зенит» — опасный соперник, к тому же они сейчас основательно включаться в борьбу за первое место. Во всех линиях они сильнее «Крыльев». Но, думаю, самарцы могут не уступить, потому что они и матч проведут дома, поэтому трудности они «Зениту» создадут. Зенитовцам нельзя терять очки. Там на подходе и «Краснодар» с «Динамо», даже «Спартак» недалеко. «Зениту» надо выигрывать каждую игру», — цитирует Тарханова Legalbet

Матч между командами пройдет 30 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Крылья» (29) идут на восьмой позиции.

 

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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