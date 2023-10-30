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Сегодня, 17:41

Тарпищев: «Претензии к Абаскалю есть всегда и их много»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» оценил игру красно-белых в последних турах РПЛ.

«Не думаю, что дальнейшая судьба Абаскаля в «Спартаке» зависит от исхода предстоящего дерби с «Локомотивом». Это все же контрактные обязательства, договоренности внутри клуба, о которых мы, к сожалению, не знаем. Сейчас смены тренера не будет. У меня вопросы по игре «Спартака», не все выкладываются на 100 процентов. Взять тот же матч с «Факелом» — не все дорабатывают. Надо избегать внутренних конфликтов, а такое ощущение, что там не все в порядке», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также высказался о претензиях к Гильермо Абаскалю.

«Претензии к Абаскалю есть всегда и их много. Но о них говорить очень сложно, потому что внутри нет монолита. Я, может, по-теннисному мыслю, но роль Джикии в команде очень большая. Его сидение на скамейке не приносит пользу команде в плане морально-волевых, психологических моментов. Это тоже немаловажно, потому что класс игры сейчас у всех команд, кроме «Зенита», нивелировался, ненамного отличается друг от друга. Сейчас спартаковский дух имеет наибольшее значение», — добавил Тарпищев.

После 13-ти туров РПЛ «Спартак» с 20 очками идет на седьмом месте. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
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