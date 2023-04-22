Терехин считает, что «Зенит» обыграет «Динамо» со счетом 2:1

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Я не думаю, что команда Семака притормозила, потом против нее все сейчас бьются. Мы это видели и в матче с «Ростовом», в котором была ничья. Вот «Зенит» и теряет очки. Но не надо забывать, что это был выездной матч, а сегодня они играют дома. Понятно, что «Зенит» будет играть первым номером. Удобен ли такой вариант «Динамо»? Мне самому это интересно. Не исключаю, что так будет даже удобнее. Обязательно будут появляться какие-то зоны, которые можно использовать. В любом случае у «Динамо» будут моменты, чтобы забить. Я уверен. Так что мы вряд ли увидим нули на табло. Какой счет мы сегодня увидим? 2:1 в пользу «Зенита». Шансы «Динамо» попасть в призовую тройку? Мне кажется, что если они удачно сыграют в Питере, добьются победы, то тогда это получится. Но надо смотреть, как сложатся оставшиеся матчи у всех претендентов на медали. Хотя я не могу сказать, что «Динамо» сейчас играет лучше, чем конкуренты: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Скорее наоборот. Но варианты войти в тройку всегда есть», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.