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Сегодня, 22:19

Тимощук рассказал, как повлияло на игру «Зенита» отсутствие Семака

Гоша Чернов
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об эмоциях после поражения команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Он также прокомментировал отсутствие главного тренера Сергея Семака на этой встрече.

— Вы всегда эмоционально ведете себя по ходу матча, но сегодня, в роли исполняющего обязанности главного тренера, вы сбросили больше килограммов, чем обычно?

— Надо взвеситься, еще не взвешивался. Я перед игрой взвесился, конечно, знаю, какой вес. А после игры еще нет. Доеду домой, постараюсь это сделать. Да, непросто находиться и руководить командой, потому что в любом случае ответственность и нервная составляющая намного выше. Но во втором тайме не так много нервов было, потому что практически владели инициативой, владели игрой, за исключением нескольких эпизодов — перекладина со штрафного и последняя минута, когда мы не доиграли в определенном концентрации момент этот и получили мяч в свои ворота.

— Насколько отразилось отсутствие Семака на тренерской скамейке и в раздевалке? Насколько отразилось на игре «Зенита», особенно в первом тайме, что вы определили как недовыполнение договоренностей и недоконцентрация?

— Думаю, в любом случае, когда отсутствует главный тренер — ребята это чувствуют. Где-то может быть не хватало именно тренерского подсказа, тренерского эмоционального для игроков всплеска, которые привыкли, когда тренер активно себя ведет на бровке. Для нас, конечно, сегодня это был минус. Не буду возвращаться к этому эпизоду по поводу удаления, для меня это спорный момент, но существуют какие-то правила, о которых не только мы, наверное, но и другие команды не слышали. Сейчас участились такие тренерские удаления, поэтому нужно понимать и разбираться. Нужно, чтобы нам тоже доносили информацию, почему так происходит. Говорят, что разрешается сейчас бороться, в каких эпизодах трактуется как жесткая игра — сегодня Барриоса удаление. Где-то специальный наступ, как на Клаудиньо, дается решение, что не было красной карточки. Поэтому хотелось бы разобраться и получить какие-то ответы. Думаю, не только мы в этом заинтересованы: и футболисты, и все команды другие тоже хотят эту информацию получить.

«Зенит» провел этот матч без главного тренера Сергея Семака из-за того, что специалист получил красную карточку после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) за споры с судьей.

Анатолий Тимощук
Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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