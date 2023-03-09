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Сегодня, 13:30

Тренер «Ахмата»: «Агаларов попал не в свою команду? Не согласен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не согласен с теми специалистами, которые считают, что нападающий Гамид Агаларов попал не в свою команду.

— Против «Уфы» и «Оренбурга» на острие атаки «Ахмата» с первых минут действовал Агаларов, который в первой части сезона не смог в полной мере себя проявить в грозненской команде. Как сейчас оцените его игру?

— Гамид прошел сборы, много играл в контрольных матчах. Набрал неплохую форму. Сейчас у него другое настроение. Он удачно сыграл не только против «Уфы», где забил и отдал голевую передачу, но и против «Оренбурга». Во встрече с командой Марцела Лички Агаларов цеплялся практически за все мячи. Да, не забил, но проделал огромный объем работы, здорово помог команде.

— При этом некоторые специалисты до сих пор считают, что Агаларов попал не в свою команду.

— Не соглашусь с этим утверждением. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги, его начали более внимательно изучать, готовиться к нему. Конечно, Агаларову теперь сложнее.

Но все нормально. Нападающий — он ведь везде нападающий. Какая разница, в какой команде играть? Вон Дзюба вышел за «Локомотив» и оформил хет-трик. Так что ничего страшного с Гамидом не случилось. Была конкуренция, нужно было пробиваться в состав. Агаларов готов доказывать свою состоятельность и на тренировках, и в играх. Все идет по плану.

— Но разница между его КПД в прошлом сезоне в «Уфе» и в этом в «Ахмате», согласитесь, довольно существенная.

— Согласен. Но, уверен, Гамид еще будет забивать.

Гамид Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 17 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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