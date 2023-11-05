Трошечкин: «Усталость накапливается, но играть в футбол — наша работа, и мы ее выполняем»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался об усталости, которая накапливается к зимнему перерыву.

«Накопительный эффект идет. Но играть в футбол — наша работа, и мы спокойно ее выполняем. Ничего такого здесь нет. Просто в октябре и ноябре холодно, ладно еще в футбол играть в такую погоду, но на улице не очень приятно находиться. Поэтому настроение может быть чуть-чуть хуже, чем летом. Но это как у всех людей», — цитирует Трошечкина Metaratings.ru.

После 13 туров «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. В 14-м туре команда сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 5 ноября.