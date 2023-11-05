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Сегодня, 15:30

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

ЦСКА сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА сыграет с «Пари НН» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Краснодаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 21 очко. Команда из Нижнего Новгорода набрала 20 баллов и располагается на шестой строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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