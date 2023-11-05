ЦСКА сыграет с «Пари НН» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Краснодаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе — 21 очко. Команда из Нижнего Новгорода набрала 20 баллов и располагается на шестой строчке.

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