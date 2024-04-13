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Сегодня, 14:15

«Урал» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 14 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Смолов (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Урал» на своем поле примет «Динамо» в 24-м туре российской премьер-лиги в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Урал» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23-х туров РПЛ екатеринбургский клуб с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 38 баллов и идут на третьей строчке первенства страны.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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