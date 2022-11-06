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Судейство

Сегодня, 16:11

«Урал» — «Локомотив»: Миранчук избежал дисквалификации, сыграет со «Спартаком»

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Урал» — «Локомотив».
«Урал» — «Локомотив».
«Урал» — «Локомотив».
1/3
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На 60-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (2:2) Антон Миранчук жестами выразил несогласие с решением арбитра Владислава Безбородова зафиксировать фол железнодорожника.

"Урал" - "Локомотив".
«Урал» — «Локомотив».
"Урал" - "Локомотив".
«Урал» — «Локомотив».

Но полузащитник не получил предупреждение и, таким образом, избежал дисквалификации на следующий тур. Для Миранчука желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он пропустил бы игру со «Спартаком», которая пройдет 12 ноября в Черкизове.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

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П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
11
15
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