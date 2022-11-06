«Урал» — «Локомотив»: Миранчук избежал дисквалификации, сыграет со «Спартаком»

На 60-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (2:2) Антон Миранчук жестами выразил несогласие с решением арбитра Владислава Безбородова зафиксировать фол железнодорожника.

«Урал» — «Локомотив».

«Урал» — «Локомотив».

Но полузащитник не получил предупреждение и, таким образом, избежал дисквалификации на следующий тур. Для Миранчука желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он пропустил бы игру со «Спартаком», которая пройдет 12 ноября в Черкизове.