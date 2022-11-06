Судейство
Сегодня, 16:11
На 60-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (2:2) Антон Миранчук жестами выразил несогласие с решением арбитра Владислава Безбородова зафиксировать фол железнодорожника.
Но полузащитник не получил предупреждение и, таким образом, избежал дисквалификации на следующий тур. Для Миранчука желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он пропустил бы игру со «Спартаком», которая пройдет 12 ноября в Черкизове.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования