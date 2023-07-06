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Сегодня, 15:32

«Урал» подписал контракты с Шеттине и Итало

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о подписании соглашений с двумя новичками команды, защитником Итало и нападающим Гильерме Шеттине.

«Итало подписал с нами контракт, это будет аренда с правом выкупа. Что касается Шеттине, то мы выкупили его», — заявил Иванов «СЭ».

21-летний Итало перейдет в «Урал» из португальской «Санта-Клары». В сезоне-2022/23 бразилец провел за команду 14 матчей и не отличился результативными действиями.

27-летний Шеттине в сезоне-2022/23 выступал за швейцарский «Грассхопперс» на правах аренды из «Браги». В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за команду из Цюриха.

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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