В «Атлетико» отказались комментировать информацию об интересе к Карраскалю

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Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отреагировал на информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.
«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах — в том числе слухи из прессы», — приводит слова Анаута «Чемпионат».
СМИ сообщали, что Диего Симеоне интересовался Карраскалем еще в период его выступления в «Ривер Плейт». Отмечалось, что футболист заинтересован в выступлении в иностранном клубе, однако «Атлетико» еще не сделало предложение о трансфере.
ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года и выкупил его у аргентинского клуба по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне у футболиста 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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