В ЦСКА назвали вымыслом информацию об интересе к Дзюбе

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в армейский клуб.
«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел», — сказал Брейдо «СЭ».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может продолжить карьеру в ЦСКА.
С 3 ноября 2022 года 34-летний футболист является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования