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Сегодня, 17:36

В «Факеле» ответили на вопрос о возможном выкупе вратаря Свинова у «Спартака»

Алина Савинова
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал, планирует ли воронежская команда выкупать арендованного у «Спартака» вратаря Илью Свинова.

«Есть ли мысли выкупить Свинова у «Спартака»? Сейчас всех арендованных футболистов клубы возвращают. В процессе уже будем думать, кем усиливаться. Сейчас соберемся с руководством, сядем и подумаем. Мыслей много, они самые разные, но пока не готов их раскрывать», — цитирует Самедова Sport24.

В прошедшем сезоне Свинов провел за «Факел» 27 матчей, пропустил 36 мячей и 9 игр отстоял на ноль. Контракт 22-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что московский клуб может снова отправить в аренду или продать голкипера после его возвращения в расположение команды.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» стал 14-м.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-18-v-fakele-otvetili-na-vopros-o-vozmozhnom-vykupe-svinova-u-spartaka
Александр Самедов
Илья Свинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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