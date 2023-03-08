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Сегодня, 13:43

В Госдуме предложили РФС выйти с инициативой по возвращению пива на стадионы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Болельщики на стадионе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который пообещал обсудить с депутатами вопрос возвращения пива на стадионы.

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом. Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой.
Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС — все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало. Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива — серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», — сказал Свищев «СЭ».

В январе сообщалось, что в 2023 году в России не планируется возвращение продажи пива на стадионах.

Футбол
РПЛ
РФС
Дмитрий Свищев
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