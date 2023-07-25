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Сегодня, 12:33

В «Лацио» опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна

Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал «СЭ» новость о том, что «Лацио» и «Динамо» договорились о переходе полузащитника Арсена Захаряна в итальянский клуб.

Ранее Джанлука ди Марцио сообщил, что Захарян переходит в «Лацио» за 10+4 миллиона евро.

«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», — сказал Фабиани «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Дэвинсон Санчес, Страхиня Эракович. РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» продает Малкома, Захарян может отправиться в Италию

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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