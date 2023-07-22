Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:09

Нагорных: «По Тикнизяну «Локомотив» получил одно предложение, но оно было неадекватным»

Артем Бухаев
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что московский клуб отклонил предложение от одного из европейских клубов по защитнику Наиру Тикнизяну.

«По Тикнизяну клуб получил одно предложение, но оно было неадекватным», — заявил Нагорных.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В первом матче сезона-2023/24 против «Рубина» (2:2) футболист забил один гол.

Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга, он играл за молодежные сборные России разных возрастов, но позднее принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро, его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
«ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Нагорных рассказал о целях «Локомотива» на сезон
Нагорных рассказал, стоит ли ждать еще трансферов в «Локомотиве»
Нагорных — о Дзюбе: «Все, что не противоречит его контракту — его личное дело»
«Краснодар» сразу же отклонил предложение «Аякса» по Сперцяну в размере 8,5 миллиона евро
Юран — об удалении Александрова: «Случись такая ситуация у ворот «Зенита», может и желтой не было бы»
Нагорных — о ничьей с «Рубином»: «Локомотиву» можно поставить твердую четверку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Крылья Советов»: видео голов

Чавес, разорвавший контракт с «Пачукой», прилетает в Москву в воскресенье