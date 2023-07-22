Нагорных: «По Тикнизяну «Локомотив» получил одно предложение, но оно было неадекватным»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что московский клуб отклонил предложение от одного из европейских клубов по защитнику Наиру Тикнизяну.

«По Тикнизяну клуб получил одно предложение, но оно было неадекватным», — заявил Нагорных.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В первом матче сезона-2023/24 против «Рубина» (2:2) футболист забил один гол.

Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга, он играл за молодежные сборные России разных возрастов, но позднее принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро, его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.