В «Локомотиве» рассказали, считают ли коррупционными сделки Томаса Цорна по трансферам Мампасси и Раконьяца

22 июля, 22:56
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о желании клуба продать защитника Марка Мампасси и форварда Марко Раконьяца.
— У вас есть ликвидные футболисты, Раконьяц, Мампасси. Считаете ли вы, что, чтобы реализовать права на этих футболистов, нужно привлечь сейчас господина Цорна, который, судя по запрещенной социальной сети, находится в Майами.
— Точно не могу запретить господину Цорну Майами.
— Какая мера ответственности, Цорна, который потратил 4,5 миллиона евро на Мампасси?
— Мы же можем продать ровно за то, сколько стоит игрок на рынке. К сожалению, на российских игроков, сегодня и Мампасси, и Раконьяц де-факто считаются российскими, потому что они в нашем российском клубе... К сожалению, так сегодня выстраивается конъюнктура, что за российских игроков больших рыночных денег никто в Европе давать не хочет. Мы вынуждены работать ровно в тех условиях, в которых находимся.
— Считаете ли вы сделки по Мампасси и Раконьяцу коррупционными?
— Нет. Не могу об этом говорить. Ровно по той причине, что на тот период была одна ситуация в российском футболе в том числе. Сегодня в российском футболе ситуация другая.
— Вам бы эти деньги очень пригодились. Какова степень ответственности Цорна?
— Тогда эти сделки были легитимны.
— У вас не возникало сомнений, когда Цорн приводил этих футболистов?
— Я не работал в тот период в совете директоров. Вы мне сейчас задаете абсолютно провокационный вопрос, потому что в то время я не работал в совете директоров. В совете директоров футбольного клуба «Локомотив» я не работал. И я не участвовал в этих сделках.
— «Зенит» близок к продаже Малкома.
— Мы тоже продали Бека-Бека.
— 12 миллионов евро было заплачено?
— То, что было озвучено — ровно та сумма, которая была заплачена. Каждый период имеет свою специфику. Сегодня абсолютно уникальный период. Все что было до, наверно, уже не надо считать.
— Французы выплачивают деньги траншами?
— Французы выплачивают деньги ровно так, как было предусмотрено соглашением.
— Сколько процентов получено вами?
— Большая часть.
— Проблем с выплатами не возникает?
— Проблем с выплатами не возникает.
— Вы, иными словами, согласились с тем, что «Локомотив» фиксирует убытки на Мампасси и Раконьяце?
— Сегодня многие российские клубы фиксируют убытки на тех игроках, которые были куплены в предыдущие периоды.
— Проявил ли к ним интерес хоть один российских клуб?
— Ни один российский клуб интереса не проявил, — сказал Нагорных.
«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.