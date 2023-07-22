Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

22 июля, 22:56

В «Локомотиве» рассказали, считают ли коррупционными сделки Томаса Цорна по трансферам Мампасси и Раконьяца

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о желании клуба продать защитника Марка Мампасси и форварда Марко Раконьяца.

— У вас есть ликвидные футболисты, Раконьяц, Мампасси. Считаете ли вы, что, чтобы реализовать права на этих футболистов, нужно привлечь сейчас господина Цорна, который, судя по запрещенной социальной сети, находится в Майами.

— Точно не могу запретить господину Цорну Майами.

— Какая мера ответственности, Цорна, который потратил 4,5 миллиона евро на Мампасси?

— Мы же можем продать ровно за то, сколько стоит игрок на рынке. К сожалению, на российских игроков, сегодня и Мампасси, и Раконьяц де-факто считаются российскими, потому что они в нашем российском клубе... К сожалению, так сегодня выстраивается конъюнктура, что за российских игроков больших рыночных денег никто в Европе давать не хочет. Мы вынуждены работать ровно в тех условиях, в которых находимся.

— Считаете ли вы сделки по Мампасси и Раконьяцу коррупционными?

— Нет. Не могу об этом говорить. Ровно по той причине, что на тот период была одна ситуация в российском футболе в том числе. Сегодня в российском футболе ситуация другая.

— Вам бы эти деньги очень пригодились. Какова степень ответственности Цорна?

— Тогда эти сделки были легитимны.

— У вас не возникало сомнений, когда Цорн приводил этих футболистов?

— Я не работал в тот период в совете директоров. Вы мне сейчас задаете абсолютно провокационный вопрос, потому что в то время я не работал в совете директоров. В совете директоров футбольного клуба «Локомотив» я не работал. И я не участвовал в этих сделках.

— «Зенит» близок к продаже Малкома.

— Мы тоже продали Бека-Бека.

— 12 миллионов евро было заплачено?

— То, что было озвучено — ровно та сумма, которая была заплачена. Каждый период имеет свою специфику. Сегодня абсолютно уникальный период. Все что было до, наверно, уже не надо считать.

— Французы выплачивают деньги траншами?

— Французы выплачивают деньги ровно так, как было предусмотрено соглашением.

— Сколько процентов получено вами?

— Большая часть.

— Проблем с выплатами не возникает?

— Проблем с выплатами не возникает.

— Вы, иными словами, согласились с тем, что «Локомотив» фиксирует убытки на Мампасси и Раконьяце?

— Сегодня многие российские клубы фиксируют убытки на тех игроках, которые были куплены в предыдущие периоды.

— Проявил ли к ним интерес хоть один российских клуб?

— Ни один российский клуб интереса не проявил, — сказал Нагорных.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
Томас Цорн
Юрий Нагорных
11
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Потенциальный новичок «Зенита» Эракович прибыл в Санкт-Петербург
«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома
Нагорных рассказал о ходе восстановления Магкеева
В «Локомотиве» рассказали, почему этим летом не продали Марадишвили в «Урал»
Нагорных рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с Миранчуком и Жемалетдиновым
В «Локомотиве» оценили последнее место гендиректора клуба Леонченко в выборах в правление РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» рассказали, почему этим летом не продали Марадишвили в «Урал»

Нагорных рассказал о ходе восстановления Магкеева