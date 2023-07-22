В «Локомотиве» рассказали, считают ли коррупционными сделки Томаса Цорна по трансферам Мампасси и Раконьяца

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о желании клуба продать защитника Марка Мампасси и форварда Марко Раконьяца.

— У вас есть ликвидные футболисты, Раконьяц, Мампасси. Считаете ли вы, что, чтобы реализовать права на этих футболистов, нужно привлечь сейчас господина Цорна, который, судя по запрещенной социальной сети, находится в Майами.

— Точно не могу запретить господину Цорну Майами.

— Какая мера ответственности, Цорна, который потратил 4,5 миллиона евро на Мампасси?

— Мы же можем продать ровно за то, сколько стоит игрок на рынке. К сожалению, на российских игроков, сегодня и Мампасси, и Раконьяц де-факто считаются российскими, потому что они в нашем российском клубе... К сожалению, так сегодня выстраивается конъюнктура, что за российских игроков больших рыночных денег никто в Европе давать не хочет. Мы вынуждены работать ровно в тех условиях, в которых находимся.

— Считаете ли вы сделки по Мампасси и Раконьяцу коррупционными?

— Нет. Не могу об этом говорить. Ровно по той причине, что на тот период была одна ситуация в российском футболе в том числе. Сегодня в российском футболе ситуация другая.

— Вам бы эти деньги очень пригодились. Какова степень ответственности Цорна?

— Тогда эти сделки были легитимны.

— У вас не возникало сомнений, когда Цорн приводил этих футболистов?

— Я не работал в тот период в совете директоров. Вы мне сейчас задаете абсолютно провокационный вопрос, потому что в то время я не работал в совете директоров. В совете директоров футбольного клуба «Локомотив» я не работал. И я не участвовал в этих сделках.

— «Зенит» близок к продаже Малкома.

— Мы тоже продали Бека-Бека.

— 12 миллионов евро было заплачено?

— То, что было озвучено — ровно та сумма, которая была заплачена. Каждый период имеет свою специфику. Сегодня абсолютно уникальный период. Все что было до, наверно, уже не надо считать.

— Французы выплачивают деньги траншами?

— Французы выплачивают деньги ровно так, как было предусмотрено соглашением.

— Сколько процентов получено вами?

— Большая часть.

— Проблем с выплатами не возникает?

— Проблем с выплатами не возникает.

— Вы, иными словами, согласились с тем, что «Локомотив» фиксирует убытки на Мампасси и Раконьяце?

— Сегодня многие российские клубы фиксируют убытки на тех игроках, которые были куплены в предыдущие периоды.

— Проявил ли к ним интерес хоть один российских клуб?

— Ни один российский клуб интереса не проявил, — сказал Нагорных.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.