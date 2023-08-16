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РПЛ

Сегодня, 16:38

В «Локомотиве» сообщили, что не видели мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин заявил «СЭ», что в клубе хотели бы увидеть мотивировочный часть решения КДК РФС по нападающему Артему Дзюбе.

«Мы поговорили до КДК с Виталием (журналист «РБ Спорт»). Он сказал, что не считает эти слова оскорблением. То же самое он повторил на КДК. Что касается позиции клуба, мы хотели бы увидеть мотивировочную часть этого решения. После того, как прошел перерыв. Мы вернулись, нам зачитали две строчки. После этого заседание закончилось. Мотивировочную часть, то есть, почему КДК посчитал это оскорбительным, мы пока не видели», — сказал Дерябкин «СЭ».

16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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