В «Маккаби» отреагировали на слухи о том, что тренер команды Ивич может возглавить «Краснодар»

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки отреагировал на информацию о том, что сербский тренер команды Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».

«Ивич уходит в «Краснодар»? Извините, но мы не комментируем слухи», — сказал Ицхаки Sport24.

По данным источника, российский клуб согласен заплатить около полумиллиона евро за 45-летнего серба.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.