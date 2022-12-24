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Сегодня, 16:18

В «Маккаби» отреагировали на слухи о том, что тренер команды Ивич может возглавить «Краснодар»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки отреагировал на информацию о том, что сербский тренер команды Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».

«Ивич уходит в «Краснодар»? Извините, но мы не комментируем слухи», — сказал Ицхаки Sport24.

По данным источника, российский клуб согласен заплатить около полумиллиона евро за 45-летнего серба.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-24-v-makkabi-tel-aviv-otreagirovali-na-slukhi-o-tom-chto-trener-komandy-ivich-mozhet-vozglavit-krasnodar
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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