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Сегодня, 10:20

В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров с Ярошиком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ход переговоров с чехом Иржи Ярошиком, который может возглавить команду после ухода Марцела Лички.

«Переговоры с Иржи Ярошиком продолжаются, все идет хорошо. Ждем, как все решится с Личкой, тогда и объявим Ярошика. Все должно срастись. Посмотрим, как все будет с Марцелом, пока еще ничего не решено. Если Личка покинет клуб, то Ярошик встретит команду непосредственно в Турции. Там и приступим к работе», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Личка, который сейчас возглавляет «Оренбург», в ближайшее время возглавит «Динамо».

В прошедшем сезоне «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в чемпионате России. «Динамо» с 45 очками финишировало на девятой строчке в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-peregovory-s-yaroshikom-prodolzhayutsya-zhdem-resheniya-lichki/
Дмитрий Андреев
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
Марцел Личка
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