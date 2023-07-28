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Сегодня, 15:42

В «Пахтакоре» заявили, что нападающий Файзуллаев попрощался с командой и скоро вылетит в Москву

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Пахтакора» Бекзод Назаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что нападающий Аббосбек Файзуллаев попрощался с командой.

Ранее издание Champion.Asia сообщало, что игрок близок к переходу в ЦСКА.

«Файзуллаев принял решение покинуть клуб. Он попрощался с командой и скоро полетит в Москву», — сказал Назаров «СЭ».

19-летний Файзуллаев был одним из лидеров своей сборной на недавнем ЧМ до 20 лет. Контракт игрока с «Пахтакором» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.

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РПЛ
ФК Пахтакор
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