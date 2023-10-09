Белоус — о двух пенальти Ишкова: «Так бить нельзя!»

Экс генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Урала» Илье Ишкове, который в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти подряд.

— Ишков — главный претендент на звание антигероя тура?

— Да уж. 18-летний пацан не испугался, взялся исполнить пенальти. Но сделал это бездарно. Что первый раз, что второй. Как под копирку. Так бить нельзя! Лантратов, конечно, молодец, что не стал гадать. Реагировал по удару и второй мяч вообще намертво взял.

— Какой бы совет вы дали Ишкову?

— Начнем с того, что парень действительно одаренный. На поле не тушуется, смело идет в обводку, еще и в обороне успевает пахать. Надеюсь, сейчас психологически не развалится. Важно, что в «Урале» его поддержали — и ребята, и тренерский штаб. Но если Ишков хочет быть пенальтистом, пусть постоянно отрабатывает удары с «точки» на тренировках. По 15-20 ударов каждый день! Вот тогда и в игре шансов вратарям не оставит, — сказал Белоус «СЭ».

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