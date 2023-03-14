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Судейство

Сегодня, 15:58

В «Спартаке» прокомментировали судейство матчей команды в РПЛ после рестарта

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» оценил судейство матчей команды в РПЛ после рестарта.

«В команде, в первую очередь, все сосредоточены на том, чтобы улучшить свою игру. Судейство — не то, что зависит от нас. Поэтому здесь добавить нечего. Есть процедура обращения в ЭСК — мы ей воспользовались. А так все сконцентрированы на улучшении своей игры», — сказал Зеленов «СЭ».

В первых двух матчах РПЛ после рестарта «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и обыграл «Факел» (3:2).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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