В «Спартаке» рассматривают возможность сооружения крыши на стадионе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в рамках мероприятия «Арена Форум» рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.

— Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?

— Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы. Первая — стадион в Тушино. Это хороший классный стадион, который верой и правдой служит «Спартаку». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света.

— «Зениту» завидуете?

— Зависть — неправильное чувство. С интересом наблюдаем что делают на арене «Динамо», «Газпром Арене», на стадионе в Краснодаре. Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре. Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену. Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличение количества полей. Планируется перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик.

Стадион «Открытие Арена» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.