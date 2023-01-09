Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:53

В «Торпедо» прокомментировали информацию о возможном подписании Кухарчука

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном подписании контракта с полузащитником Ильей Кухарчуком.

По информации «РБ-Спорт», 32-летний полузащитник расторг контракт с «Химками». С высокой долей вероятности следующим клубом игрока станет «Торпедо».

«У нас в работе находится достаточно большой список игроков, которые интересуют клуб. В нем несколько десятков футболистов. Фамилию Кухарчука в этом списке я видел. Но никаких обязывающих действий в этом направлении пока не было», — сказал Ходоровский «СЭ».

Контракт Кухарчука с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» — в Катаре, «Спартак» — в ОАЭ, «Торпедо» — в Тамбове. И никакой Европы
Полузащитник Илья Кухарчук подтвердил, что покинул «Химки»
Источник: «Спартак» может бесплатно отпустить Рассказова в другой клуб в январе
Артем Ребров: «Самое яркое событие 2022 года — победа в Кубке России»
В «Локомотиве» рассказали о восстановлении Фассона: «Планируем начать его этапную активизацию на поле»
Павел Стипиди: «Дзюба должен понимать, что ему никто таких денег как раньше не даст»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Крунич готов работать в РПЛ, даже если в Боснии будут против

Павел Стипиди: «Дзюба должен понимать, что ему никто таких денег как раньше не даст»