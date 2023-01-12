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Сегодня, 14:10

В «Урале» рассказали о будущем Шатова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Олег Шатов (слева).
Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Олега Шатова.

«Будет ли продлен контракт Шатова с «Уралом»? С Шатовым у нас свободный контракт. Если захочет — продлит, не захочет — закончит. У нас особые отношения. У Шатова бессрочный контракт с «Уралом». Он закончит, когда захочет. Пока он — игрок «Урала» и будет радовать всех нас своей игрой», — сказал Иванов «СЭ».

Шатов стал игроком «Урала» в феврале 2022 года. В текущем сезоне 32-летний российский футболист провел 5 матчей за клуб из Екатеринбурга и не отметился результативными действиями.

Соглашение хавбека с «Уралом» рассчитано до конца июня 2023 года.

Олег Шатов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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