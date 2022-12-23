Агент Жемалетдинова сообщил, что хавбек «Локомотива» с большим рвением выполняет весь объем тренировок

Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал, как проходит восстановление после травмы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«До конца этой недели у Рифата проходит очередной цикл восстановительных и тренировочных мероприятий. Каждодневные тренировки в зале и реабилитационные процедуры. Он работает и готовится по индивидуальной программе. Здесь сложно говорить о прогнозах, но на январский сбор он вряд-ли будет в общей группе. А с середины февраля мы очень надеемся, что он приступит к тренировкам со всеми.

Не надо форсировать в таких случаях, можно поспешить и получить рецидив. Есть план. Футболист с большим рвением весь объем тренировок выполняет. Он всегда на консультации с тренером и в контакте с докторами», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.