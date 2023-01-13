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Представитель Сычевого: «Насколько правда, что Владимир сам попросил выкуп для «Зенита» за 200 миллионов? На 99,9 процента»

Виталий Косик
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Представитель Владимира Сычевого Виктор Панченко отреагировал на слухи о разной стоимости выкупа футболиста для команд РПЛ.

15.01.2023 | Реал — Барселона

В соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов чемпионата России.

«Насколько правда, что Сычевой сам попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов? На 99,9 процента. Надо еще спросить у самого Владимира. Для «Зенита» он поставил сумму в 200 миллионов, а для других клубов он стоит 1 миллиард», — приводит слова Панченко Sport24.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-13-predstavitel-sychevogo-naskolko-pravda-chto-vladimir-sam-poprosil-vykup-dlya-zenita-za-200-mln-na-999
Владимир Сычевой
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Виктор Панченко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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