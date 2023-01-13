Представитель Сычевого: «Насколько правда, что Владимир сам попросил выкуп для «Зенита» за 200 миллионов? На 99,9 процента»

Представитель Владимира Сычевого Виктор Панченко отреагировал на слухи о разной стоимости выкупа футболиста для команд РПЛ.

15.01.2023 | Реал — Барселона

В соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов чемпионата России.

«Насколько правда, что Сычевой сам попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов? На 99,9 процента. Надо еще спросить у самого Владимира. Для «Зенита» он поставил сумму в 200 миллионов, а для других клубов он стоит 1 миллиард», — приводит слова Панченко Sport24.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.