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Сегодня, 17:29

Дьяков о Дзюбе: «Меня удивляет, что такой сильный игрок остается без команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, где нападающий Артем Дзюба может продолжить свою карьеру.

«Дзюба игрок высокого уровня. Почему он не может найти себе клуб? Не знаю, наверное, что-то его не устраивает, какие-то запросы команды не удовлетворяют. Тут остается только догадываться, но меня удивляет, что такой сильный игрок остается без команды. Почему так происходит — непонятно.

С другой стороны, система российского футбола очень изменилась за последние пять-семь лет. Преимущественно берут молодых футболистов и даже Дзюба, который один из лучших нападающих в истории российского футбола, который много чего выиграл, до сих пор без клуба. Суровое время и годы, но мне кажется, что он пригодился бы любой команде. Не только тем, кто борется за выживание, но и тем, кто претендует на высокие места.

Не знаю, стоит ли нам ждать Дзюбу в каком-нибудь российском клубе. Сейчас конец февраля, возможно, он ждет каких-то более выгодных предложений, может быть, откуда-то из-за границы. Главное не пересидеть и не переждать, а то потом тяжело будет, ведь у него и так, можно сказать, полгода в футболе не было.

Если Дзюбу заинтересуют финансы, то он может поехать в Китай, МЛС или еще куда-то. Но срываться непонятно куда на закате карьеры, зачем? При этом многие элитные футболисты едут играть в Дубаи или в США, Криштиану сейчас играет в Саудовской Аравии. Поэтому, если будет выгодное предложение, то можно попробовать и такой вариант. Может, там не такой сильный уровень, но главное играть в футбол и получать от этого удовольствие, в его случае», — сказал Дьяков Metaratings.ru.

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-esli-dzyubu-zainteresuyut-finansy-to-on-mozhet-poekhat-v-kitai-ili-mls-222379/
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
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