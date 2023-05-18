Быстров — о «Спартаке»: «Абаскалю футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил ничейный результат в матче 27-го тура чемпионата России против «Химок» (1:1).

«Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период — говно. Первый тайм опять проваливают, уже четвертый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же. Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия. Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», — сказал Быстров «СЭ».

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.