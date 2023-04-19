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Владимир Быстров: «Матч «Спартак» — «Краснодар» — бомба!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился с «СЭ» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ.

— В следующем туре три суперматча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Какой самый интересный?

— «Зенит» — «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше — нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись. Еще ЦСКА — «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

— А «Спартак» — «Краснодар»?

— Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит — «Краснодар». Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет!

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени.

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

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