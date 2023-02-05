Владимир Федотов заявил, что Артем Дзюба не нужен ЦСКА

Сегодня, 20:23
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не заинтересован в приглашении нападающего Артема Дзюбы в московскую команду.
— Дзюба вам не нужен?
— В этом нет смысла, — сказал тренер Sport24.
34-летний нападающий находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года, когда он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Ранее Артем Дзюба выступал в России за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования