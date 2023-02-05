Владимир Федотов заявил, что Артем Дзюба не нужен ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не заинтересован в приглашении нападающего Артема Дзюбы в московскую команду.

— Дзюба вам не нужен?

— В этом нет смысла, — сказал тренер Sport24.

34-летний нападающий находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года, когда он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее Артем Дзюба выступал в России за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».