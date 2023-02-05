0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:23

Владимир Федотов заявил, что Артем Дзюба не нужен ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не заинтересован в приглашении нападающего Артема Дзюбы в московскую команду.

— Дзюба вам не нужен?

— В этом нет смысла, — сказал тренер Sport24.

34-летний нападающий находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года, когда он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее Артем Дзюба выступал в России за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-05-fedotov-o-dzyube-v-tsska-v-yego-priglashenii-net-smysla?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Артем Дзюба
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Хавбек ЦСКА Зайнутдинов выбыл на 4-6 недель из-за повреждения голени
Федотов — о приглашении Дзюбы в ЦСКА: «В этом нет смысла»
Агент Абаскаля заявил, что испанский тренер не покинет «Спартак» зимой
Гол Агаларова с пенальти принес «Ахмату» победу в товарищеском матче с «Химками»
«Локомотив» обыграл команду из Армении в товарищеском матче
Рауль Рианчо: «Ни один клуб из РПЛ не смог бы играть в чемпионате Англии — было бы максимум 5 побед в сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Новичок «Локомотива» Конти заявил, что стал бы голосовать за Месси на выборах президента Аргентины

Хавбек ЦСКА Зайнутдинов выбыл на 4-6 недель из-за повреждения голени