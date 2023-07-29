Петржела — о ничьей «Зенита» с «Ростовом»: «Уход Малкома не может не сказаться на игре команды»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды с «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Один удар в створ за всю игру? Такие матчи бывают. Может ли на это повлиять уход Малкома? Его уход не может не сказаться на игре всей команды. Игрокам и тренерам придется к этому адаптироваться», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома примет «Динамо» 6 августа.