Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 июля, 23:29

Петржела — о ничьей «Зенита» с «Ростовом»: «Уход Малкома не может не сказаться на игре команды»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды с «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Один удар в створ за всю игру? Такие матчи бывают. Может ли на это повлиять уход Малкома? Его уход не может не сказаться на игре всей команды. Игрокам и тренерам придется к этому адаптироваться», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома примет «Динамо» 6 августа.

Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Орлов об игре Бакаева с «Ростовом»: «Он не состоятелен, когда попадает под давление»
Сколько матчей пропустит Семак из-за удаления?
«Мостовому же не 17 лет — как можно так играть в штрафной?!» Орлов — о спасении «Ростова» в матче с «Зенитом»
Кассьерра назвал незаслуженным результат матча «Ростов» — «Зенит»
Карпин недоволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ
РПЛ: Семак получил красную карточку за выход на футбольное поле в конфронтационной манере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассьерра назвал незаслуженным результат матча «Ростов» — «Зенит»

Сколько матчей пропустит Семак из-за удаления?