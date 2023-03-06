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Шунин: «У меня бывают ошибки, но их нет только у тех, кто ничего не делает»

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Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что пока не планирует завершать футбольную карьеру.

«До какого возраста планирую играть? До тех пор, пока буду помогать команде. Есть контракт, который хочу отрабатывать по полной, чтобы руководство было мною довольно, как и тренер. Нет смысла говорить о возрасте, я чувствую себя отлично, много работаю и стараюсь демонстрировать хороший футбол. Понятно, иногда у меня бывают ошибки, но их нет только у тех, кто ничего не делает. Со своей стороны я буду пахать, как и делал это всю жизнь, чтобы помогать команде», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 36-летний голкипер провел 17 матчей в РПЛ, в которых пропустил 19 мячей и 5 раз отыграл на ноль. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца сезона 2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-shunin-inogda-u-menya-by-vayut-oshibki-ih-net-tol-ko-u-teh-kto-nichego-ne-delaet/
Антон Шунин
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