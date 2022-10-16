Вратарь «Химок» Гудиев заявил, что в команде нет проблем с финансами

Вратарь «Химок» Виталий Гудиев рассказал о матче с «Факелом» в 13-м туре РПЛ (0:0) и рассказал об атмосфере в команде после прихода Спартака Гогниева на пост главного тренера.

«Мы готовились к «Факелу». Хотели выиграть, нам нужны очки. Во втором тайме отдали все силы, но не получилось забить. Говорят, что игроки не получают зарплату? Это вопросы не ко мне. С финансами все нормально. Мы тренируемся, слушаем Спартака Артуровича и выполняем все его установки. Нам это нравится, думаем только о футболе. Мне нравится работать с Гогниевым. Он пришел в тяжелый момент для команды, когда нет результата. Сейчас его тоже нет. Может, это и давит, но Спартак Артурович старается с этим справиться. Мы все делаем одно дело и ждем, что скоро придут победы», — приводит слова Гудиева «РБ Спорт».

Он также заявил, что Гогниев просит команду играть высоко. По его словам, иногда у них происходят дискуссии и общение по тому, где и как действовать.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.