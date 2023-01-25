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Сегодня, 11:25

Сафонов о первом матче «Краснодара» на сборах: «Пока рано делать выводы, мы только познакомились с новым тренером»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды над «Бунедкором» (1:0) в товарищеском матче на сборах в Дубае.

— «Краснодар» сыграл первый товарищеский матч на сборах. Можно ли делать какие-то выводы?

— Думаю, выводы делать рано. Это была первая игра, все уставшие. Только недавно мы познакомились с новым главным тренером, с его требованиями. Стараемся их выполнять. Естественно, мало что получается пока что. Но на это и есть сборы — все натренировать и быть готовыми к началу второй части сезона.

— «Краснодар» — один из наиболее пострадавших клубов от политической ситуации: вам приходится подолгу добираться на выездные матчи, меняя транспорт. Это тяжело?

— В первое время было тяжело. Сейчас, думаю, все уже привыкли, подстроились. Каждый знает, что ему нужно сделать, чтобы быть готовым к игре после тяжелой поездки.

— Есть ли у тебя или ребят в команде некоторый внутренний дедлайн: тогда-то все нормализуется, и все вернется на свои места?

— Ну, эти дедлайны в первое время постоянно откладывались. Думаю, никто не знает, когда все это закончится. Мы просто живем сегодняшним днем, далеко не заглядываем и ждем, что будет дальше. Естественно, всем хочется, чтобы все нормализовалось, чтобы были у нас более простые выезды, по сравнению с тем, что имеем сейчас. Помимо того, что нам тяжело добираться на выездные игры, соперникам тоже тяжело приезжать к нам.

Первый сбор «Краснодара» в Дубае завершился во вторник, 24 января, второй сбор пройдет там же с 28 января по 14 февраля.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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