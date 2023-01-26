Якубко считает, что Дзюбе надо уменьшить требования по зарплате

Экс-форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с будущим российского нападающего Артема Дзюбы.

«Я был разочарован тем, что Дзюба не заиграл в Турции. Думал, там у него все получится. Но он вернулся в Россию, сейчас хочет зарплату в 500 тысяч евро до конца сезона. Если никто не готов платить ему такие деньги, может, пора и заканчивать. Если нет спроса, где ты будешь играть? В любительской команде? Думаю, Дзюба заработал столько денег, что в его ситуации финансовый вопрос уже не должен быть главным фактором. У него не пустые карманы. Если он хочет играть, надо опускать голову и уменьшать требования по зарплате. А если не хочет, то будет стоять на своих 500 тысячах», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контратк с «Нижним Новгородом».