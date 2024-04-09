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Сегодня, 02:14

Янсен не входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Голландский тренер Паскаль Янсен не входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака», сообщает Legalbet.

Ранее в понедельник появилась информация, что 51-летний специалист может стать новым главным тренером московского клуба.

По данным «СЭ», во вторник должно состоятся заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Последним местом работы Янсена был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.

Источник: https://legalbet.ru/news/niderlandskij-trener-yansen-ne-vhodit-v-short-list/
ФК Спартак (Москва)
Паскаль Янсен
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