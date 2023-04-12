Юрист Добровинский: «В «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление члена ЭСК РФС Николая Левникова признать ошибочным пенальти в ворота московской команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

«В связи с тем, что в РФС назвали ошибочным решающий пенальти в матче «Спартак» — «Динамо», я разговаривал с руководством ВТБ и представителями клуба, и они в очередной раз сказали, что в «Динамо» никогда не было, нет, и не будет «бюджета» на судейский корпус. К сожалению, такие решения, как не назначенный пенальти на последней минуте в ворота «Зенита» в матче на Кубок и назначенный пенальти в ворота «Динамо», изменивший итог матча во встрече со «Спартаком», заставляет думать о том, что коррупция в нашем футболе существует. Это подрывает основы спорта и занижает престиж клубов. С коррупцией футболе надо бороться и выжигать ее каленым железом. Я бы рекомендовал РФС подключить правоохранительные органы в расследовании таких спортивных «преступлений». От этого наш футбол станет только лучше», — сказал «СЭ» Добровинский.

На 88-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. После подсказки ВАР и просмотра видео Иванов не изменил свое решение. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Динамо» с 36 баллами занимает шестое место.