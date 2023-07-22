Нагорных: «Мы хотели бы, чтобы футболисты уровня Зиньковского были в «Локомотиве»

22 июля, 22:38
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что хотел бы видеть в команде полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.
— Вы очень позитивно отзывались об Антоне Зиньковском. Можно сказать, что сейчас идея о переходе Антона в «Локомотив» неосуществима?
— Я не могу сейчас это комментировать, потому что Антон — игрок «Спартака». Мы, конечно, хотели бы, чтобы футболисты уровня Зиньковского были в «Локомотиве». Но пока этого нет.
— Те что есть — ниже уровнем?
— Из чего мы исходим: тот набор молодых и талантливых игроков, который есть в «Локомотиве», с Антоном был бы очень хорошо сыгран. Пока мы не можем себе этого позволить.
— Но вы обращались в «Спартак»?
— Нет.
— А к его агентам?
— Нет. Насколько я знаю, у него агент — Павел Андреев. Мы не обращались с этим.