Нагорных: «Мы хотели бы, чтобы футболисты уровня Зиньковского были в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что хотел бы видеть в команде полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

— Вы очень позитивно отзывались об Антоне Зиньковском. Можно сказать, что сейчас идея о переходе Антона в «Локомотив» неосуществима?

— Я не могу сейчас это комментировать, потому что Антон — игрок «Спартака». Мы, конечно, хотели бы, чтобы футболисты уровня Зиньковского были в «Локомотиве». Но пока этого нет.

— Те что есть — ниже уровнем?

— Из чего мы исходим: тот набор молодых и талантливых игроков, который есть в «Локомотиве», с Антоном был бы очень хорошо сыгран. Пока мы не можем себе этого позволить.

— Но вы обращались в «Спартак»?

— Нет.

— А к его агентам?

— Нет. Насколько я знаю, у него агент — Павел Андреев. Мы не обращались с этим.