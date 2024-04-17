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Семин о матче «Краснодар» — «Зенит»: «Хозяева перегорели? А кого это волнует?»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— Давайте начнем с матча «Краснодар» — «Зенит». Чемпионская гонка в РПЛ умерла?

— Ни в коем случае! Верю в то, что все решится в самых последних турах. Достаточно взглянуть на календарь. И «Зениту», и «Краснодару» предстоят матчи не только с командами из верхней части таблицы, но и с аутсайдерами. Вот тут стоит ждать определенных сюрпризов. Никто не хочет вылетать напрямую или даже попадать в стыки. Так что расслабляться никому нельзя.

— Не считаете, что Сергей Галицкий все-таки погорячился, когда затеял тренерскую перестановку весной? Как вам футбол «быков» при Мураде Мусаеве? Сможет ли он полноценно заменить Владимира Ивича?

— Считаю Мусаева умным, толковым специалистом, который уже обладает достаточным опытом. Не думаю, что он будет ломать все то хорошее, что осталось ему от предыдущего наставника. А свои штрихи Мурад обязательно внесет.

— Какие именно?

— Мы видим, что сейчас «Краснодар» стал играть в более комбинационный футбол. При этом в обороне не все гладко. Но я бы не стал списывать поражение от «Зенита» только на тренерские решения. Есть вопросы и к футболистам южан.

— Что вы имеете в виду?

— Если ты претендуешь на золотые медали, то не имеешь права сыграть против «Зенита» ниже своих возможностей. А отдельные футболисты, увы, это себе позволили... Отсюда и такой результат, хотя шансы обойти питерцев были хорошие. Тренер может придумать любую тактику, дать любую установку. Но, если подопечные не выложатся на поле на 100 процентов, не сыграют с максимальной самоотдачей, на положительный исход рассчитывать бессмысленно. У них же была такая сумасшедшая поддержка, можно сказать, весь город пришел на стадион... А игроки не смогли показать весь свой потенциал.

— Может, хозяева просто-напросто перегорели?

— Хм. А кого это волнует? Знаете, кто перегорает? Слабенькие. Сильных футболистов и отличает то, что они должным образом настраиваются на решающие матчи сезона.

— К кому у вас прежде всего вопросы? К Кордобе? К Сперцяну?

— Не только к ним. Ко всем игрокам, начиная с вратаря. Я не помню моментов, в которых Сафонов выручил «Краснодар». На мой взгляд, все футболисты команды хозяев не показали своего максимума.

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«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 4 очка. На третьей строчке располагается «Динамо» (38).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Семин
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