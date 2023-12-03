За агрессивное поведение Абаскалю грозят 4 матча дисквалификации

Судья матча 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1) Евгений Кукуляк причиной удаления главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля назвал его агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша, №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры».

В соответствии с пунктом 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией на срок до 4 матчей.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.