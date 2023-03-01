Запашный: «Шаг Малкома и Клаудиньо противоречит тому, что Россия — изгой»

Знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный отреагировал на новость о получении российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это уже такой мировой мейнстрим, который уже давно захватил планету. Выступать за другие страны — практика, к которой стоит привыкнуть. Другое дело, что многие страны пытаются создать России имидж, что никто не хочет с нами иметь дело. Шаг этих двух футболистов говорит об обратном. Их позиция противоречит тому, что Россия — изгой. Это позитивный момент для нашей страны!» — цитирует Запашного Legalbet

24 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021-го.