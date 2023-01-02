Ловрен попрощался с «Зенитом»: «2,5 года в самом красивом городе мира»

Защитник Деян Ловрен опубликовал в социальных сетях прощальный пост по случаю ухода из «Зенита».

«Спасибо за все, «Зенит». Мне очень понравились 2,5 года в самом прекрасном городе мира. Много красивых воспоминаний я буду носить в своем сердце навсегда. Я могу с гордостью сказать, что мне понравилось быть вашим капитаном. Я и моя семья хотим сказать спасибо всем людям, которых мы встретили здесь... мы вас никогда не забудем. Большое спасибо всем людям в клубе, я буду скучать по вам. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу — было честью играть и работать с вами. Мы останемся друзьями навсегда. Желаю удачи до конца сезона, я знаю, что у вас все получится», — написал футболист.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.