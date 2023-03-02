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Защитник «Динамо» Даса: «Надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» высказался о своем будущем и выразил надежду на то, что российские клубы вернутся в еврокубки.

«Сколько я готов находиться в «Динамо», если российские команды не смогут иметь возможности играть в Еврокубках? Я принимал решение приехать сюда, когда российские команды уже не имели такой возможности. В данный момент все в порядке. Но я надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках. Готов ли я провести остаток карьеры в «Динамо»? Сейчас у меня контракт на два года. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Даса «СЭ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия в международных турнирах в марте 2022 года.

Эли Даса
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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