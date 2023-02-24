0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

Алонсо: «Чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» рассказал о впечатлениях от России.

«Впечатления от Москвы и России в целом? В Москве сейчас достаточно холодно. Но я чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре». Надеюсь, что чемпионат мы закончим на хорошей ноте», — сказал Алонсо «СЭ».

Ранее Алонсо в матче FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (0:3) дебютировал за «быков».

29-летний спортсмен стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, а в марте приостановил контракт с клубом. До 31 декабря он на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», в составе которого провел 44 матча и сделал 3 результативных передачи.

Хуниор Алонсо
ФК Краснодар
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»
Баньяц: «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто»
Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»
Бояринцев: «Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально»
Геннадий Орлов: «Писарскому во второй части сезона будет непросто»
Акинфеев провел 350-й «сухой» матч в своей карьере
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Газзаев — о победе ЦСКА: «Краснодару» еще повезло. Как можно так играть в обороне?!»
«C такой игрой ЦСКА может побороться за второе место. «Краснодар»? Без комментариев...» Мнение Газзаева
Алонсо поделился эмоциями от дебюта за «Краснодар» в кубковом матче против ЦСКА
Советник губернатора Ульяновской области уверен, что «Волга» даст бой «Зениту» в кубковом матче
Бабаев: "Если бы не Сафонов, счет в матче ЦСКА — "Краснодар" был бы еще более крупным"
Пименов — о матче «Спартака»: «Меня впечатлили Пруцев, Мелешин, Зиньковский, Игнатов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Краснодара» Алонсо: «Ивич — хороший тренер»