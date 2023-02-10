Смольников: «Я очень рад вернуться в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников прокомментировал переход в московский клуб.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и первых тренировок. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на стадионе», — сказал Смольников в видео в официальном Telegram-канале «Локомотива».

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 турах.