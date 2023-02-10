0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:23

Смольников: «Я очень рад вернуться в «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников прокомментировал переход в московский клуб.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и первых тренировок. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на стадионе», — сказал Смольников в видео в официальном Telegram-канале «Локомотива».

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 турах.

Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Глебов объяснил, почему считает Галактионова сильным тренером
Глебов назвал игру с «Зенитом» одной из самых легких в чемпионате России
«Всем кажется, что футболисты офигевшие, но не надо обобщать». Большое интервью Данила Глебова
«Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Интервью Паршивлюка о Карпине, Глушакове, Дзюбе и другом
Паршивлюк — об эмоциях в футболе: «Все xG могут рухнуть разом, если кто-то случайно поскользнется или жена дома не то сказала»
Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если красно-белые позовут его назад
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глебов объяснил, почему считает Галактионова сильным тренером

Паршивлюк: «Плакат Титова висел у меня в комнате в коммуналке, а тут я вместе с ним живу на базе!»