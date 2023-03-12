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Маслов не согласился с мнением о грубой игре «Факела» в матче со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал для «СЭ» победу над «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Выигрывать всегда приятно. Победили со скрипом, хотя создали огромное количество моментов и не забили их. Хорошо, что смогли победить. «Факел» играл грубо? Это футбол, грубости я не заметил. Возможно, они иногда просто не успевали, потому что мы были заряжены на борьбу. Откровенной грубости не было, а какие-то достаточно жесткие стыки могут происходить. Это не значит, что кто-то играет грубо», — сказал Маслов «СЭ».

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место с 40 очками. «Факел» с 14 очками на 14-й строчке.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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